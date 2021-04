La suboficial de segunda PNP, Heylly Sadith Chota Chinguel, denunció que tras presentar síntomas de COVID-19 y realizarse una prueba que salió positivo, acudió a la Sanidad Policial de Piura para una pronta atención; sin embargo, indicó que no quisieron atenderla.

Chota Chinguel declaró e hizo pública su denuncia a través de redes sociales el día de ayer (jueves 8 de abril), donde precisó que tiene tres días de síntomas relacionados al nuevo coronavirus. “Por el malestar que tengo y el dolor en mi pecho, acudí a una posta y me saqué una prueba COVID que salió positivo”, contó.

Tras esto, la efectiva indicó que acudió a la Sanidad Policial de Piura pese a no querer hacerlo pues, según ella, cuestionó la atención que brindan en ese lugar. “Sé la atención que nos dan, no solo a mi sino a mis compañeros”, dijo.

“Esperé tres horas, ya que los doctores se pasean, vienen y van... les llega altamente si estamos con fiebre o malestar. Me atendió la médico cirujano Luz Girón Carranza y me dijo que el resultado de la posta no tiene validez... y que yo tengo que regresar mañana en la madrugada para hacer cola y hacerme el resultado (prueba COVID)”, detalló.

Además, la agente se mostró preocupada por su hijo de 8 años que sufre de asma; en ese sentido, manifestó que tiene miedo de contagiarlo. “¿Y si le pasa algo? mi Policía Nacional que, yo como quedo... Esta es la realidad, así nos tratan y se cierran sin solución alguna(...) Y cuando muera que, ¿rendirle honores a mis padres?”, cuestionó con la voz entrecortada.

