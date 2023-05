Los casos de dengue siguen aumentando y con ello la muerte de más personas. Según el reporte del Ministerio de Salud (Minsa), la región Piura reporta hasta ayer jueves 25 de mayo 30,285 enfermos por dengue y 23 personas fallecidas.

El último jueves, una escolar de tan solo 13 años murió a causa del dengue hemorrágico. La menor fue derivada del centro de salud de Tacalá hacia el hospital Santa Rosa. En este caso también se habría registrado una presunta negligencia médica, ya que al ingresar al nosocomio se habría caído de la camilla cuando era descendida por personal de salud. La menor fue trasladada en una ambulancia al hospital Santa Rosa.

La madre de la menor Y. D. S. A. (42) indicó a los agentes policiales que el personal de salud que la había trasladado se quedó arriba del vehículo, nadie se encontraba a su costado. La menor al convulsionar cayó de la camilla.

Ante este hecho y una muerte más a causa del dengue, los docentes y alumnos del centro educativo Manuel Scorza, ubicado en el A.H La Primavera, en Castilla, le rendirán un homenaje de despedida. Nos obstante, precisaron que las clases de tornarán de manera virtual ante los casos de estudiantes con síntomas de la enfermedad.

El director del colegio detalló que diariamente 130 alumnos dejan de asistir a las clases porque se enferman de dengue. También reveló que desde hace tres meses pidió que fumiguen el colegio, pero nadie le hizo caso.

Las cifras

Piura se ubica en el primer lugar a nivel nacional con más casos de dengue, triplicando la cifra de enfermos con la región Lambayeque (9,669) e Ica (9,553). Sin embargo, la región Ica registra 30 decesos a causa de este mal y Lambayeque 28 muertes.

“Hay 23 muertes sin contar la niña de Sullana. Hay una niña de La Huaca que también ha fallecido por dengue. Hay niños que están falleciendo, la mayor cantidad son adultos mayores. Hemos superado la cifra a comparación del año pasado, que hubo más de 11 mil enfermos”, dijo el especialista en Salud Pública, Julio Barrena.

Pese a la cantidad de casos y pacientes que esperan en las gradas de los centros de salud. Niños sentados en las sillas esperando ser atendidos, madres llorando por falta de personal médico, la ministra de salud, Rosa Gutiérrez, y el gobernador regional Luis Neyra aseguran que todo está controlado.

Piden la renuncia

El exasesor del Ministerio de Salud, Arnaldo Vite , pidió la renuncia de la ministra Rosa Gutiérrez por su ineficiencia en la lucha contra el dengue. Asimismo, precisó que no está en funcionamiento el hospital de campaña, cuando en su última visita aseguró que entraba en funcionamiento.

“No está funcionando (hospital de campaña). Falta personal, no hay logística, no hay sábanas, no hay nada. Debieron entregar un establecimiento que se supone que iba a brindar la solución a una emergencia, pero desgraciadamente la ministra nos sigue engañando, pero lamentablemente es con la complacencia del gobernador, que incluso llevó una portátil donde aplaudieron las mentiras. Pedimos la renuncia de la ministra”, dijo Vite Quiroga.