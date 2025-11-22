Esta madrugada, un megaoperativo coordinado entre el Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional se desplegó contra los remanentes de ‘Los Injertos del Cono Norte’, la organización delictiva encabezada por Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’.

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Marco Conde Cuéllar, detalló que el operativo incluyó el allanamiento de 23 inmuebles en Lima y Loreto, además de la intervención de 14 celdas en distintos penales del país.

“Se viene interviniendo simultáneamente en diversos distritos de Lima, como es Comas, Carabayllo, Puente Piedra; también en Loreto. Estamos haciendo registro en 14 celdas, porque es una investigación que se realiza contra una organización criminal muy conocida”, declaró a RPP.

Respecto a las intervenciones realizadas en penales, el coronel PNP Eric Ángeles Puente, jefe de la División de Alta Complejidad (Diviac), señaló que las pesquisas revelaron indicios de que “continuarían desarrollándose las actividades delictivas, donde estarían implicados integrantes de esta organización criminal que están recluidos en establecimientos penitenciarios”.

El Ministerio Público informó mediante un comunicado que el megaoperativo permitió la detención preliminar de 14 presuntos miembros de la red criminal —entre altos mandos y mandos medios— quienes, por orden judicial, permanecerán bajo custodia durante 15 días.

“De acuerdo a las indagaciones, la organización criminal operaba desde el 2022 y habría cometido los delitos de extorsión, secuestro y homicidio en los distritos de Comas, Carabayllo, Independencia, San Martin de Porres y Los Olivos”, indicó la institución.

“El cobro de cupos a los negocios formales tenían una cuota inicial de entre S/ 10.000 y S/ 80.000, y también se cobraba entre uno y cinco soles diarios a mototaxis y combis”, añadió.

De acuerdo con el Ministerio Público, la organización también habría recurrido a la comercialización de tarjetas para supuestas polladas o chuletadas, “para justificar el pago bancario o físico de sus actividades ilícitas”.

🚨 #FiscalíaLogra | Fiscalía logra detención preliminar judicial de mandos principales de 'Los injertos del cono norte'. También, se allana 23 inmuebles relacionados a la red que lidera Erick Moreno, alias 'Monstruo'.



✅ Más información ➡️ https://t.co/4CuLZU3PVd — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 22, 2025

Según fuentes policiales consultadas por el referido medio, el operativo incluyó intervenciones en 21 viviendas de Lima —12 en Comas, dos en Villa El Salvador, dos en Puente Piedra, una en Carabayllo y otra en el Callao—, además de dos inmuebles ubicados en la región Loreto.

La mayoría de los intervenidos fueron capturados en la región Lima, mientras que en Loreto se detuvo a una ciudadana venezolana señalada como integrante de la organización delictiva.

Además, la Policía Nacional precisó que las celdas registradas durante el operativo pertenecen a los penales de Santa Mónica, Lurigancho, Ancón, Cañete y Huaral.