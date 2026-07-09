Desde la promulgación de la Ley N.° 31822, el 23 de julio fue incorporado al calendario oficial de feriados nacionales para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

La norma, vigente desde 2023, busca rendir homenaje al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, cuyo sacrificio durante el conflicto con Ecuador en 1941 lo convirtió en uno de los principales héroes nacionales.

Con este feriado, julio pasó a contar con tres días feriados nacionales: el 23, 28 y 29 de julio.

¿Quién fue José Abelardo Quiñones?

José Abelardo Quiñones Gonzales nació el 22 de abril de 1914 en Pimentel, región Lambayeque.

En 1935 ingresó a la Escuela de Aviación Jorge Chávez, donde destacó por su desempeño académico, deportivo y por sus habilidades como piloto.

El 21 de enero de 1939 se graduó como alférez, obteniendo el primer lugar en la especialidad de Piloto de Caza. Durante la ceremonia realizó un recordado vuelo invertido, una maniobra que evidenció su destreza al mando de una aeronave.

Posteriormente integró la Primera Escuadrilla de Alta Acrobacia y la Unidad de Paracaidistas de la Fuerza Aérea.

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El acto heroico que marcó la historia del Perú

En 1941, durante el conflicto entre Perú y Ecuador, Quiñones fue asignado a la Escuadrilla de Caza N.° 41.

El 23 de julio de 1941, mientras cumplía una misión de ataque sobre Quebrada Seca, en la zona del río Zarumilla, su avión NA-50 fue alcanzado por fuego enemigo.

De acuerdo con la historia oficial, pese a tener la posibilidad de utilizar su paracaídas, decidió dirigir la aeronave contra una posición de ametralladoras enemigas, destruyéndola y sacrificando su vida para facilitar el avance de las tropas peruanas.

Reconocimiento como Héroe Nacional

Tras el conflicto, los restos de José Abelardo Quiñones fueron entregados al Perú por el Gobierno ecuatoriano el 18 de octubre de 1942.

Años después, el 5 de abril de 1966, fue declarado Héroe Nacional mediante la Ley N.° 16126, en reconocimiento a su acción durante la guerra de 1941.

Actualmente, su figura es considerada uno de los principales símbolos de patriotismo, servicio y entrega al país.