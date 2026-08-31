Los desafíos de los docentes ya no se limitan a enseñar contenidos o gestionar el comportamiento dentro del aula. Las demandas de algunas familias, los cambios en la relación entre padres e hijos y la falta de respaldo institucional también pueden poner a prueba su autoridad.

Para Roberto Lerner, psicólogo y docente principal del Departamento Académico de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), las instituciones educativas necesitan recuperar lo que denomina el “permiso de exigir”: la capacidad de establecer límites y sostener decisiones educativas sin que ello implique regresar a modelos autoritarios.

“El maestro es hoy el último adulto que le dice ‘no’ a un alumno acostumbrado a que todo ceda”, sostiene Lerner.

¿Qué ocurre cuando el colegio desautoriza al docente?

Según el especialista, cuando una institución modifica constantemente sus decisiones ante la presión de una familia, el maestro puede interpretar que su autoridad es negociable.

Ese escenario, afirma, contribuye al desgaste profesional. Los profesores no solo deben responder a las exigencias académicas, sino también enfrentar reclamos, cuestionamientos y situaciones en las que sus decisiones son revertidas.

“El desgaste no es falta de vocación; es lo que cuesta ser el único que pone fricción donde nadie más la pone”, señala.

La propuesta de Lerner coincide con uno de los temas centrales que abordará durante el Congreso Compartir 2026, organizado por Santillana para directivos escolares y enfocado en liderazgo, innovación, bienestar y gestión institucional.

El reto de poner límites a las familias

El problema adquiere características particulares en los colegios privados, donde la relación con las familias también tiene una dimensión económica.

“Cada familia que se va es un golpe financiero”, explica Lerner.

De acuerdo con su análisis, el temor a perder estudiantes puede llevar a algunas instituciones a ceder ante determinadas demandas de los padres. Si los alumnos perciben que las decisiones de sus profesores pueden ser revertidas mediante la intervención familiar, la autoridad del docente pierde fuerza.

Para Lerner, poner límites no significa cerrar el diálogo ni confrontar a los padres. El objetivo debe ser establecer acuerdos institucionales claros y conseguir que las familias participen como aliadas en el proceso educativo.

El bienestar docente no depende solo del autocuidado

Otro de los planteamientos del psicólogo es cambiar la manera en que las instituciones entienden el bienestar de sus profesores.

“La conferencia da vuelta la premisa: el bienestar del maestro no es autocuidado individual, es diseño institucional”, sostiene.

Esto supone que el colegio no debería trasladar únicamente al profesor la responsabilidad de manejar el estrés o prevenir el agotamiento.

La institución también debe contar con protocolos claros para resolver conflictos, respaldar las decisiones pedagógicas de sus maestros y definir hasta dónde pueden intervenir estudiantes y familias.

Recuperar autoridad no significa volver a una educación rígida

El concepto de autoridad puede generar resistencia cuando se asocia con antiguos modelos educativos basados en imposiciones y relaciones verticales.

Sin embargo, el planteamiento de Lerner apunta en otra dirección. Recuperar autoridad significa que las decisiones institucionales tengan consistencia y que alumnos, docentes y padres conozcan las reglas y las consecuencias de incumplirlas.

“Un colegio que no puede decir ‘no’ termina siendo un colegio que no puede educar”, afirma.

Por ello, considera que los centros educativos necesitan encontrar un equilibrio entre mantener una relación cercana con las familias y conservar su autonomía pedagógica.

“Decir ‘no’ sin perder familias es posible, si ese ‘no’ viene acompañado de un ‘sí’ más grande”, sostiene.

Roberto Lerner participará en el Congreso Compartir 2026

El tema será abordado por Lerner durante el VI Congreso de Directivos Compartir 2026, organizado por Santillana Perú y programado para el miércoles 16 de setiembre de 2026 en el Hotel Marriott de Lima.

El encuentro está dirigido a líderes y directivos educativos y tendrá entre sus ejes el liderazgo, la innovación, el bienestar y el posicionamiento institucional. También participarán especialistas como Lucía Acurio y Alfredo Pérsico.

La propuesta de Lerner será analizar cómo las instituciones pueden comprender mejor al estudiante actual, fortalecer la relación con las familias y, al mismo tiempo, crear condiciones que permitan a los profesores ejercer su rol con respaldo.

Para el especialista, el reto no consiste solamente en mejorar las competencias de los docentes, sino en construir instituciones capaces de sostenerlos.

En ese escenario, recuperar el “permiso de exigir” significa establecer expectativas, responsabilidades y límites que permitan al colegio cumplir su función educativa.