El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirmó que el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, ocurrido durante el ataque que dejó cuatro muertos en Trujillo, habría sido coordinado desde el interior de un establecimiento penitenciario.

Durante una entrevista en Cuarto Poder, Belaúnde indicó que esta es la información preliminar que maneja el Gobierno y mencionó a una persona conocida con el alias de “Jhon Pulpo” como presuntamente vinculada a la planificación del hecho.

Gobierno apunta a coordinación desde un penal

“La información que tenemos es que esto, efectivamente, se ha coordinado desde dentro del penal”, declaró el titular del Ministerio de Defensa.

Belaúnde añadió que existe una persona identificada con el alias de “Jhon Pulpo” que estaría relacionada con el caso, aunque precisó que se trata de información que todavía forma parte de las investigaciones.

El ministro sostuvo además que los establecimientos penitenciarios continúan siendo utilizados para la coordinación de actividades delictivas y cuestionó las dificultades del Estado para impedir comunicaciones ilícitas desde las cárceles.

PNP investiga a Los Pulpos y La Jauría

La Policía Nacional del Perú mantiene como principales líneas de investigación a las organizaciones criminales Los Pulpos y La Jauría.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que la institución había recibido meses atrás información de inteligencia sobre la posible planificación de un secuestro, aunque entonces se desconocía quién sería el objetivo.

Según el jefe policial, el ataque contra Lara Tantaquilla no habría sido un hecho improvisado y las autoridades analizan cámaras de seguridad, desplazamientos de los vehículos utilizados y otras evidencias recogidas durante las investigaciones.

Ataque dejó cuatro muertos en Húsares de Junín

El secuestro ocurrió durante la madrugada del domingo 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo.

Delincuentes que utilizaron prendas e insignias similares a las de unidades policiales interceptaron el vehículo en el que viajaba Lara Tantaquilla junto con otras cuatro personas. Los acompañantes fueron asesinados y el empresario fue retirado por la fuerza.

La víctima fue identificada como Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario vinculado a actividades mineras en La Libertad. Su paradero continúa siendo materia de investigación.

Ministro anuncia operaciones conjuntas en Trujillo

Belaúnde señaló que el Ministerio de Defensa coordina acciones con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas como parte de las operaciones desplegadas tras el crimen.

Entre estas medidas mencionó labores de inteligencia, rastreo y establecimiento de cercos en zonas donde las autoridades consideran que podrían encontrarse personas vinculadas con los responsables del secuestro.

También sostuvo que el Gobierno busca fortalecer el control del perímetro de los establecimientos penitenciarios para reducir el ingreso de objetos prohibidos y las comunicaciones de organizaciones criminales desde las cárceles.

🇵🇪 El Estado responde con firmeza en Trujillo



🎥 Por disposición de la presidenta de la República, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, llegó a Trujillo para reunirse con el Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, y coordinar acciones ante los hechos registrados. pic.twitter.com/Y1YSVvo6fZ — Mindef Perú (@MindefPeru) August 31, 2026

Belaúnde pide mayores facultades contra el crimen organizado

El ministro consideró que el ataque ocurrido en Trujillo refleja la gravedad de la inseguridad ciudadana y reiteró el pedido del Ejecutivo para obtener facultades legislativas en materia de seguridad.

Belaúnde sostuvo que se requieren mayores herramientas legales para enfrentar organizaciones criminales y fortalecer las capacidades de inteligencia del Estado.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar qué organización planificó el secuestro, identificar a todos los involucrados y localizar al empresario.