El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el principal factor que origina el Fenómeno El Niño Costero es el incremento sostenido de la temperatura del mar frente al litoral peruano.
Yury Escajadillo Fernández, subdirector de Predicción Climática, explicó que el proceso ya se encuentra en desarrollo y responde a un calentamiento progresivo de las aguas superficiales del océano.
“El desarrollo del Niño Costero es un proceso lento que ya se inició, y es por eso que las temperaturas están aumentando progresiva y sostenidamente”, precisó.
Mayor humedad en la atmósfera
El calentamiento del mar genera una mayor evaporación, lo que incrementa la humedad en la atmósfera.
Esta combinación favorece la formación de nubosidad intensa, lluvias persistentes y tormentas eléctricas, especialmente en la costa norte del país.
Regiones como Tumbes y Piura han registrado precipitaciones y tormentas asociadas a estas condiciones.
Interacción océano–atmósfera
El fenómeno responde a una interacción entre el océano y la atmósfera. El aumento de la temperatura del mar altera los patrones normales de circulación de vientos y modifica el comportamiento climático en la franja costera.
La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) monitorea estas variables y considera posible que el evento se mantenga hasta noviembre.
Impacto más allá de las lluvias
Si bien las precipitaciones intensas se prolongarían hasta abril, posteriormente el efecto sería principalmente térmico.
El especialista indicó que el otoño e invierno podrían presentar temperaturas ligeramente superiores a lo normal debido al calentamiento persistente del mar.