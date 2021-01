Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, afirmó que el rebrote de casos de COVID-19 que inició en las últimas ha colapsado al sistema de salud nacional, a tal punto que algunas regiones y hospitales de Lima ya no tienen camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Lo que sucede en cuidados intensivos es que, a pesar del descenso de casos de COVID que hemos tenido en las semanas anteriores, siempre hemos estado trabajando con una presencia de un 75 % de copamiento de las UCI. Este rebrote que ha habido en las últimas semanas nos ha colapsado . Ya tenemos regiones que no tienen camas UCI y en Lima también”, dijo el especialista en diálogo con Canal N.

Según Valverde, cuando las cifras bajaron hace dos meses atrás, las camas usadas por pacientes infectados con coronavirus fueron compartidas a ciudadanos críticos por otro tipo de enfermedad.

Médico intensivista Jesús Velarde alerta sobre aumento de casos

“La disposición a pacientes COVID ha sido muy poca en estas ultimas semanas y ya estamos casi al 100 % del copamiento a nivel nacional , más aún cuando han habido unidades que se han desactivado por el descenso de casos. Estamos a la espera de la reactivación de camas de cuidados intensivos en los hospitales, sobretodo, los que tienen infraestructura para hacerlo”, manifestó.

¿Segunda ola?

Para el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva nunca hubo pacientes que no estén infectados o no fallezcan por coronavirus, por lo que considera que aún no hay una segunda ola.

“Esa definición es más que toda epidemiológica. Nosotros lo que tenemos que recordar es que nunca hubo cero casos, siempre hubo presencia de casos de manera diaria, no hubieron pacientes que dejaron de fallecer por covid. Teóricamente esto sería parte de una primera ola . Lo que vemos ahora es un incremento de casos”, sostuvo.

¿Por qué aumentaron los casos?

La explicación, según Jesús Valverde, se debe a que la población se relajó con las medidas de bioseguridad que deberían tener para evitar una posible infección de la COVID-19.

“Hay una falta de responsabilidad por parte de los pobladores de seguir usando la máscara. Es cierto que hay un hartazgo de usar toda esta medida de bioseguridad, pero igual tenemos que convivir con esta enfermedad por mucho tiempo. Tenemos que mantener siempre las medidas de bioseguridad que se han indicado y como ya ven, en estas ultimas semanas han habido fiestas, celebraciones. Lo que estamos viendo es ahora”, finalizó.

