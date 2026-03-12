Un joven turista estadounidense de 19 años fue rescatado tras quedar varado durante una caminata en la zona de la Laguna Rajucolta, en la Cordillera Blanca, dentro del Parque Nacional Huascarán, en la región Áncash.

El joven fue identificado como Ryan Erikson, quien sufrió una caída mientras realizaba trekking en solitario en esta ruta de alta montaña ubicada a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Tras el accidente, el excursionista logró enviar una señal de auxilio mediante un dispositivo satelital, lo que activó un sistema internacional de emergencia.

Operativo de rescate en zona de alta montaña

La alerta permitió que la Policía Nacional del Perú iniciara un operativo de búsqueda durante la noche del 10 de marzo.

En el rescate participaron efectivos de la Policía de Alta Montaña y la Policía de Turismo, con apoyo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y de la Asociación Socorro Andino Peruano.

Luego de varias horas de búsqueda en condiciones climáticas adversas y en un terreno de difícil acceso, los rescatistas lograron ubicar al joven en el sector de Rajucolta.

El turista presentaba malestar asociado a la altura y a la caída sufrida, por lo que recibió primeros auxilios en el lugar antes de iniciar su evacuación.

Evacuación hacia Huaraz

Durante el traslado del excursionista también se reportó un derrumbe en la ruta, lo que complicó el desplazamiento del equipo de rescate.

A pesar de las dificultades, el joven fue evacuado hacia la ciudad de Huaraz, donde fue trasladado al Hospital Víctor Ramos Guardia.

Según las autoridades, el turista permanece internado bajo observación médica y se encuentra estable.

Activación del protocolo de protección al turista

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Áncash informó que el protocolo de emergencia de la Red de Protección al Turista se activó inmediatamente después de recibir la alerta.

Este sistema permitió coordinar la intervención de las diferentes instituciones involucradas en el rescate.

Las autoridades recordaron que las rutas de alta montaña en la Cordillera Blanca requieren planificación, acompañamiento especializado y equipos de seguridad adecuados, especialmente cuando se realizan caminatas a gran altitud.