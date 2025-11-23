Agentes penitenciarios del penal de Juanjuí, en la región San Martín, intervinieron al interno Mas Anthony Calvo Pinedo durante un operativo sorpresa, tras detectar su actitud nerviosa mientras se realizaba una inspección en el pabellón 2 de mediana seguridad.

El recluso intentó evitar la revisión, pero finalmente expulsó de su boca un envoltorio plástico que contenía 14 ketes de droga.

El personal del establecimiento comunicó inmediatamente el hecho al Ministerio Público y a la Policía Nacional, a fin de ejecutar el levantamiento de actas y aplicar la prueba de campo a la sustancia incautada.

En paralelo, el Consejo Técnico Penitenciario dispuso el traslado del interno al área de meditación mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

El intervenido cumple condena por tráfico ilícito de drogas, y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad y el control interno para impedir el ingreso y circulación de sustancias prohibidas dentro de los recintos penitenciarios.