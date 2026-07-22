El panorama empeora. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) elevó la probabilidad de que el actual evento alcance una categoría extraordinaria hacia finales de este año, debido al fortalecimiento del calentamiento en el Pacífico central y al aporte de energía que este ejercerá sobre la costa.

El vocero del Enfen, Luis Vásquez, declaró a Andina que el cambio introducido en el más reciente comunicado de dicha comisión responde a la evolución de El Niño Costero observada en el océano Pacífico, y a los resultados de los modelos climáticos.

En el último boletín de dicho organismo, difundido el 17 de julio, se había consignado que “no se descarta la magnitud extraordinaria hacia finales de 2026”.

PERSPECTIVA

De acuerdo con las categorías de magnitud, los fenómenos El Niño pueden ser débiles, moderados, fuertes o extraordinarios. Vásquez detalló que el evento registrado entre 1997 y 1998 tuvo esta última intensidad.

El Niño extraordinario es un episodio extremo con anomalías térmicas muy altas y sostenidas, y con capacidad de alterar el clima costero de manera excepcional y provocar lluvias muy intensas y persistentes, huaicos e inundaciones y temperaturas muy elevadas en la franja costera.

Vásquez añadió que el fenómeno mantendría una intensidad fuerte hasta octubre, y que entre noviembre y diciembre podría tornarse extraordinario.