Frente a un accidente de tránsito, conocer rápidamente si el vehículo involucrado cuenta con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) puede facilitar la identificación de la aseguradora y agilizar las gestiones vinculadas con la atención de las víctimas.

En el marco de la Semana de la Educación Vial, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) recordó que cualquier ciudadano puede verificar gratuitamente la vigencia del SOAT utilizando únicamente la placa del vehículo.

“Todo ciudadano que sufre un accidente o cualquier testigo de un choque o un siniestro vial en pistas o carreteras puede corroborar sin costo alguno la vigencia del SOAT”, señaló Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de APESEG.

1. Consultar el SOAT desde una aplicación móvil

Una de las alternativas es utilizar la aplicación Consulta SOAT, disponible para dispositivos móviles.

El usuario debe ingresar la placa del vehículo para consultar el estado del seguro e identificar a la compañía que emitió la póliza.

2. Consultar el SOAT por mensaje de texto

Otra opción consiste en enviar un mensaje de texto al número 90900.

El mensaje debe incluir la palabra SOAT seguida de la placa del vehículo. Por ejemplo:

SOAT ABC123

Según APESEG, el sistema responde indicando el estado de la póliza y la aseguradora correspondiente.

3. Verificar el seguro a través de una página web

La asociación también dispone de la plataforma Dime qué tienes seguro, desde donde puede verificarse la vigencia del SOAT ingresando el número de placa.

Esta consulta puede realizarse antes de abordar un vehículo o después de un siniestro para conocer si la unidad cuenta con el seguro obligatorio.

¿Qué cubre el SOAT en 2026?

El SOAT está destinado a cubrir a las personas afectadas por un accidente de tránsito, sean ocupantes del vehículo o peatones, dentro de los límites establecidos por la normativa.

Para 2026, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) tiene un valor de S/ 5.500.

Con ese valor, los montos de referencia son:

Gastos médicos: hasta 5 UIT, equivalentes a S/ 27.500 .

hasta 5 UIT, equivalentes a . Invalidez permanente: hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 22.000 .

hasta 4 UIT, equivalentes a . Fallecimiento: 4 UIT, equivalentes a S/ 22.000 .

4 UIT, equivalentes a . Gastos de sepelio: hasta 1 UIT, equivalente a S/ 5.500.

Estos montos coinciden con las coberturas oficiales vigentes para 2026 difundidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El SOAT protege a las víctimas del accidente

La cobertura del SOAT se aplica a las personas afectadas por el siniestro sin depender de quién haya sido responsable del accidente.

El seguro puede cubrir atención prehospitalaria, hospitalaria, quirúrgica, farmacéutica, rehabilitación y otros gastos médicos necesarios dentro del límite establecido.

En caso de que el vehículo responsable no sea identificado y se dé a la fuga, existe además el Fondo de Compensación del SOAT y CAT, administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que puede cubrir a las víctimas bajo los requisitos establecidos.