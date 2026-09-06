Tres sismos de magnitudes entre 4.0 y 4.4 se registraron durante la madrugada y primeras horas de este domingo 6 de septiembre de 2026 en las regiones de Arequipa, Ucayali y Huancavelica, según los reportes del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento de mayor magnitud ocurrió a las 4:14:30 a. m. y alcanzó 4.4, con referencia a 38 kilómetros al suroeste de Mollendo, en la provincia de Islay, Arequipa.

Sismo de magnitud 4.4 se registró cerca de Mollendo

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0636, el primer movimiento sísmico de la jornada tuvo una profundidad de 44 kilómetros.

Su referencia fue ubicada a 38 kilómetros al suroeste de Mollendo, en Islay, región Arequipa, y alcanzó una intensidad III en Mollendo.

Las coordenadas informadas por el IGP fueron latitud -17.21 y longitud -72.32.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0636

Fecha y Hora Local: 06/09/2026,04:14:30

Magnitud: 4.4

Profundidad: 44 km

Latitud: -17.21

Longitud: -72.32

Intensidad: III Mollendo

Referencia: 38 km al SO de Mollendo, Islay - Arequipahttps://t.co/PrifRLaOJA — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 6, 2026

Pucallpa registró sismo de magnitud 4.0

Poco más de una hora después, a las 5:52:21 a. m., el IGP reportó un segundo movimiento sísmico, esta vez en Ucayali.

El evento alcanzó una magnitud de 4.0 y tuvo una profundidad de 152 kilómetros. Su referencia fue localizada a 53 kilómetros al norte de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo.

El reporte corresponde al código IGP/CENSIS/RS 2026-0637 y ubicó el movimiento en las coordenadas latitud -7.91 y longitud -74.47.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0637

Fecha y Hora Local: 06/09/2026,05:52:21

Magnitud: 4.0

Profundidad: 152 km

Latitud: -7.91

Longitud: -74.47

Referencia: 53 km al N de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/ph5neb2q6B — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 6, 2026

Tercer sismo ocurrió en Huancavelica

El tercer evento fue registrado a las 6:48:28 a. m. y tuvo una magnitud de 4.0.

Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0638, el movimiento tuvo una profundidad de 100 kilómetros y su referencia fue ubicada a 31 kilómetros al este de Castrovirreyna, en la región Huancavelica.

Las coordenadas reportadas fueron latitud -13.24 y longitud -75.03.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0638

Fecha y Hora Local: 06/09/2026,06:48:28

Magnitud: 4.0

Profundidad: 100 km

Latitud: -13.24

Longitud: -75.03

Referencia: 31 km al E de Castrovirreyna, Castrovirreyna - Huancavelicahttps://t.co/at9LkL1EC1 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 6, 2026

IGP monitorea actividad sísmica en el país

Los tres movimientos fueron registrados por el Centro Sismológico Nacional, encargado de monitorear y difundir información sobre los eventos sísmicos que ocurren en el territorio peruano.

Hasta los reportes oficiales consultados, no se detallaron daños personales ni materiales asociados a estos tres eventos.