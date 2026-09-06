Los efectos del fenómeno El Niño no solo puede afectar infraestructura vial, sembríos y viviendas, sino que también puede asociarse a este evento natural el incremento de enfermedades. Esta situación hizo que la Contraloría General de la República verifique en qué condiciones se encuentran dos hospitales de la provincia de Trujillo y lo que encontró preocupa sobremanera.

En efecto, de acuerdo al Informe de Visita de Control N°008-2026-OCI-3882-SVC, Contraloría detectó tres situaciones adversas que pueden afectar el logro de los objetivos en el Hospital Regional Docente de Trujillo.

CUIDADO

Los inspectores constataron que determinados productos para la atención del mal del dengue, leptospirosis y Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), presentan niveles de disponibilidad insuficientes.

Además, hay productos pendientes de nuevas convocatorias para adquirirlas. Esta situación podría limitar la capacidad de respuesta del Hospital Regional Docente ante un eventual incremento de demanda por El Niño.

GRAVE

El órgano de control también realizó una inspección en los techos, canaletas y sistema de drenaje pluvial y se advirtieron deficiencias que podrían afectar la infraestructura hospitalaria y la continuidad de la atención en los servicios de salud ante la ocurrencia de lluvias.

Otro punto observado por Contraloría fue el hecho de que el hospital no ha culminado la aprobación y difusión del plan actualizado para afrontar los efectos del fenómeno El Niño. Esto, a pesar de haber identificado la necesidad de adecuar dicha estrategia ante lluvias intensas al nuevo escenario de riesgo, situación que limita una respuesta institucional organizada, oportuna y articulada ante un evento natural de magnitud.

A través del Oficio N°000230-2026, el órgano de control notificó de este informe al director del Hospital Regional Docente de Trujillo, Víctor Salazar Tantaleán, a fin de que el plazo de cinco días hábiles comunique qué acciones se tomarán para subsanar las observaciones realizadas.

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SIMILAR SITUACIÓN

Ahora bien, mediante el Informe de Visita de Control N°012-2026-GC-06/40-SVC, la Contraloría puso en evidencia cuatro situaciones adversas en la continuidad operativa de los servicios de salud del Hospital Distrital de El Porvenir, Santa Isabel.

Se constató el deterioro y deficiencia en el estado de conservación de la infraestructura de dicho nosocomio como presencia de humedad y desgaste de pintura en cielorasos y paredes en diferentes áreas del hospital.

Además de ello, el equipamiento médico de la unidad de emergencia, hospitalización, centro obstétrico y quirúrgico están deteriorados y en algunos casos inoperativos. Esta situación genera el riesgo de afectar la oportunidad del diagnóstico y tratamiento comprometiendo la continuidad y calidad de la atención ante eventuales precipitaciones pluviales.

Sumado a todo eso, Contraloría también observó que en el área de Emergencia no se cuenta con el personal médico suficiente para brindar atención durante las 24 horas.

Finalmente se verificó desabastecimiento, subestock y sobrestock de productos farmacéuticos, lo que afecta la oportunidad y continuidad del tratamiento de los pacientes.

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