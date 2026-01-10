El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la Semana Santa de Contumazá, en la provincia del mismo nombre, en la región Cajamarca.
La decisión reconoce su importancia cultural, espiritual y su condición de expresión representativa de la identidad local, según lo establecido en la Resolución Viceministerial N° 000008-2026-VMPCIC/MC, publicada en el diario oficial El Peruano.
La celebración rememora los principales pasajes de los últimos días de Jesucristo y se caracteriza por una compleja organización ritual que combina devoción religiosa y tradición cultural.
En Contumazá, las actividades se desarrollan con especial solemnidad y se extienden por varios días, convirtiéndose en una manifestación viva de la diversidad cultural del país.
Las celebraciones se inician antes del Domingo de Ramos y se prolongan hasta después del Sábado de Gloria, con actos diarios dedicados a distintas imágenes religiosas.
