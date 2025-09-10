El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta por incremento de temperaturas en la vertiente occidental de la sierra, acompañada de vientos fuertes. Según el organismo, la menor cobertura nubosa y la disminución de la humedad han generado condiciones que elevan el riesgo de exposición directa al sol.

Las temperaturas diurnas podrían llegar hasta los 33 °C en zonas bajas próximas a la costa, como en las cuencas medias de Piura, Cajamarca y La Libertad. En áreas más elevadas, entre los 3,500 y 4,800 metros sobre el nivel del mar, las máximas oscilarán entre 18 y 20 °C.

En Lima, se registra un incremento gradual de temperaturas con más horas de brillo solar, principalmente en distritos del este y norte como San Juan de Lurigancho, La Molina, Ate y Carabayllo. Las máximas alcanzan entre 18 y 20 °C, con proyecciones de subir uno o dos grados, aunque la humedad continúa elevada, entre 86 % y 92 %, en zonas como San Borja, Surco y Jesús María.

El Senamhi también advirtió sobre ráfagas de viento moderadas a fuertes en la sierra norte y parte de la sierra central, con incidencia en Piura, Cajamarca y zonas altas de La Libertad.