El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, hasta el jueves 23 de julio, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.

La entidad advirtió que la escasa nubosidad durante el mediodía favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV), por lo que recomendó tomar medidas de protección, especialmente en niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

PRONÓSTICO

Para hoy, se prevén temperaturas máximas entre 30 °C y 36 °C en la costa norte, de 24 °C a 28 °C en la costa central y entre unos 22 °C y 31 °C en la costa sur del país.

En la sierra norte, se esperan registros de hasta 29 °C, mientras que en la sierra central y sur las máximas oscilarán entre 17 °C y 27 °C, así como 14 °C y 26 °C, respectivamente.

A este escenario, se suma el incremento de la velocidad del viento, de moderada a fuerte intensidad, a lo largo del litoral.

El Senamhi indicó que este fenómeno favorecerá el levantamiento de polvo y arena, principalmente en Ica, donde podría reducirse significativamente la visibilidad horizontal. Además, durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana persistirán la cobertura nubosa, niebla, neblina y lloviznas ligeras en sectores cercanos al litoral.

Para hoy, se estiman vientos de hasta 40 km/h en la costa de Ica, alrededor de 35 km/h en la costa central, además de velocidades cercanas a 33 km/h en la costa norte y por encima de los 22 km/h en la costa sur. El organismo exhortó a la población a mantenerse informada mediante sus canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.