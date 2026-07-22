Desde hace tres días, Javier Canchanya Canchanya, está durmiendo en una motocarga, porque parte de su casa del barrio Unión en el distrito de Viques en Huancayo, se desplomó y esta inhabitable.

“No sé que voy hacer, vivo de la chacra y la ayuda no llega”, nos dijo el padre de dos hijos al borde del llanto.

En Viques, según los directivos, son son más de 10 casas destruidas y unas 30 con rajaduras. Las réplicas que remecen la tierra, hacen temblar las casas que tienen rajaduras y amenazan con caer.

A kilómetros más allá, en la zona de Tinyari y el barrio Progreso de Chongos Bajo, hay al menos 60 familias afectadas. La mayoría ha improvisado en las chacras unas chozas con palos, fierros y plásticos para pernoctar porque temen morir aplastados.