El III Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizará este martes 13 de octubre, a las 8:00 de la noche, en todo el Perú. El ejercicio, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), busca fortalecer la preparación y capacidad de respuesta de la población frente a emergencias y desastres.

La fecha y hora forman parte del calendario oficial de simulacros aprobado para el periodo 2025-2027. Esta será la tercera jornada nacional del año, después de los ejercicios programados para mayo y agosto.

Bajo el lema “¡Elige Prepararte!”, el simulacro permitirá practicar medidas de seguridad ante distintos peligros naturales y aquellos provocados por la actividad humana. Los escenarios serán definidos según los riesgos identificados por las autoridades regionales.

¿A qué hora será el Simulacro Nacional del 13 de octubre?

El ejercicio comenzará a las 8:00 p.m. del martes 13 de octubre y está dirigido a familias, trabajadores, instituciones públicas y privadas, así como a la comunidad en general.

En Lima Metropolitana y el Callao se practicarán acciones de respuesta ante un sismo y sus peligros asociados. En otras regiones se contemplarán escenarios como lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos y otras emergencias.

El objetivo es que los participantes reconozcan las zonas seguras, identifiquen las rutas de evacuación y pongan en práctica sus planes de emergencia.

¿Qué hacer durante el simulacro si ocurre un sismo?

El inicio del ejercicio será representado mediante el sonido de bocinas, campanas, silbatos, sirenas u otros dispositivos de alerta.

Durante los primeros dos minutos, los participantes deberán ubicarse en una zona segura previamente identificada. Después, realizarán una evacuación ordenada hacia los puntos de reunión externos, llevando su mochila para emergencias.

Pasos para participar en el simulacro

8:00 p.m.: reconoce la señal de inicio del ejercicio. Primeros dos minutos: ubícate en una zona segura y protege tu integridad. Después de la señal: evacúa ordenadamente por las rutas establecidas. En el punto de reunión: verifica que tu familia esté completa y sigue las instrucciones de los responsables.

Si el escenario incluye un tsunami, las personas ubicadas en zonas costeras expuestas deberán practicar el alejamiento del mar y desplazarse hacia zonas elevadas o edificios autorizados para evacuación vertical.

En sectores con riesgo de deslizamientos o derrumbes, se deberán identificar las áreas seguras y seguir las indicaciones de las autoridades.

¿Cómo participar si el simulacro es por lluvias intensas?

En las regiones donde se simulen lluvias intensas y peligros asociados, la señal de inicio podrá emitirse mediante sirenas, bocinas, campanas, mensajes por celulares u otros mecanismos establecidos por las autoridades.

Ante la alerta, los participantes deberán desplazarse de manera ordenada por las rutas de evacuación previamente identificadas hacia las zonas seguras externas o puntos de reunión.

El Indeci recomienda llevar la mochila para emergencias y seguir las indicaciones de las autoridades, brigadistas o voluntarios hasta la finalización del ejercicio.

Indeci recomienda preparar un Plan Familiar de Emergencia

Como parte de las acciones preventivas, el Indeci recomienda a las familias elaborar y practicar su Plan Familiar de Emergencia, utilizando las vocales I-U-E-A-O como guía para organizarse.

Vocal Acción recomendada I Identificar los peligros dentro y fuera de la vivienda. U Ubicar zonas seguras y puntos de encuentro. E Elaborar el mapa de riesgos, preparar la mochila para emergencias y la caja de reserva, y definir cómo comunicarse. A Asignar roles y responsabilidades a cada integrante de la familia. O Organizar la participación de vecinos y comunidad en los simulacros.

Esta preparación permite que los miembros del hogar conozcan qué hacer, hacia dónde dirigirse y cómo comunicarse si ocurre una emergencia real.

¿Se activará SISMATE durante el simulacro?

Durante el ejercicio, la población también podrá recibir mensajes de prueba mediante el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana ante Emergencias (SISMATE).

Este mecanismo permite transmitir alertas a celulares compatibles que se encuentren en las áreas seleccionadas, sin necesidad de contar con saldo o datos móviles.

El sistema está diseñado para advertir sobre distintos peligros, como tsunamis, actividad volcánica, huaicos, inundaciones, incendios forestales y aluviones.

La eventual recepción de una alerta de prueba durante el simulacro no debe confundirse con la confirmación de una emergencia real. Es importante atender las indicaciones oficiales y verificar que el mensaje corresponda al ejercicio.