La Universidad del Pacífico presentó la plataforma digital del Proyecto Khipus, una iniciativa de acceso libre que combina documentación histórica, ciencia de datos y modelos tridimensionales (3D) para facilitar el estudio de los khipus, antiguos instrumentos de registro de información utilizados en los Andes.

La herramienta está dirigida a investigadores, estudiantes, especialistas en patrimonio cultural y público interesado. Su desarrollo busca reunir en un mismo espacio digital información que tradicionalmente se encuentra distribuida en colecciones y archivos especializados.

El proyecto es impulsado por el Vicerrectorado de Investigación y la carrera de Humanidades Digitales de la Universidad del Pacífico, con participación de especialistas en ingeniería y asesoría académica de investigadores vinculados a las universidades de Harvard, en Estados Unidos, y St Andrews, en Escocia.

Plataforma reúne más de 300 documentos y modelos 3D de khipus

La plataforma incorpora más de 300 documentos del Archivo Radicati, catalogados como parte del proyecto, además de información especializada y representaciones digitales de los khipus.

El trabajo toma como punto de partida una colección de 29 khipus reunida y estudiada por el investigador italiano Carlo Radicati di Primeglio a mediados del siglo XX. Las piezas pertenecen a la Fundación Temple Radicati de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y se encuentran bajo custodia del Museo de Arte de Lima (MALI).

Para generar las representaciones tridimensionales, los investigadores utilizan una base de datos con más de 60 categorías de información sobre las características de las piezas.

¿Cómo funciona la tecnología para estudiar los khipus?

El sistema emplea herramientas de programación como Python y Blender para construir modelos 3D interactivos mediante un proceso automatizado.

Una de sus principales características es que las representaciones pueden actualizarse cuando se corrige o incorpora nueva información en la base de datos. Esto permite revisar las piezas digitalmente conforme avanza la investigación.

Asimismo, el uso de modelos virtuales busca reducir la necesidad de manipular físicamente los khipus originales, lo que contribuye a las labores de conservación del patrimonio cultural.

Investigación de khipus une humanidades e ingeniería

De acuerdo con la Universidad del Pacífico, el Proyecto Khipus constituye una iniciativa pionera en el país por integrar documentación histórica, información técnica y visualizaciones tridimensionales en un mismo entorno digital abierto.

La propuesta busca facilitar la consulta y comparación de datos sobre los khipus, así como ampliar las posibilidades de investigación mediante herramientas tecnológicas.

Cecilia Pardo, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico e integrante del Proyecto Khipus, destacó que esta iniciativa demuestra cómo la tecnología puede contribuir a la investigación sobre el patrimonio cultural.

“En la Universidad del Pacífico creemos que la investigación de frontera no ocurre solo en los laboratorios de ciencias exactas: también sucede cuando ponemos tecnología de punta al servicio de las humanidades y del patrimonio cultural”, señaló Pardo, según la información institucional difundida sobre el lanzamiento.

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¿Dónde consultar la plataforma del Proyecto Khipus?

La dirección oficial del proyecto es https://khipus.up.edu.pe/, desde donde la universidad busca facilitar el acceso a recursos sobre los sistemas de registro utilizados por las sociedades andinas.

El lanzamiento forma parte de una agenda de investigación y divulgación orientada a desarrollar un espacio de consulta permanente para la comunidad académica y el público interesado en conocer el patrimonio prehispánico peruano.

La iniciativa también busca fortalecer el desarrollo de las Humanidades Digitales en el Perú, al integrar metodologías de investigación histórica, ingeniería y ciencia de datos.