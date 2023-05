Tres sindicatos de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) exigen que la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Superintendencia Nacional de Fiscalización detengan los insultos, ataques y faltas de respetos que, según indicaron, se normalizaron por parte del alcalde de la ciudad, Arturo Fernández Bazán.

Mientras tanto, Juan Burgos Oliveros, congresista promotor del proyecto de ley que incorpora a la incapacidad mental como causal de vacancia de autoridades locales, respaldó a los trabajadores ediles y cuestionó el accionar de Fernández.

Su posición

Carlos Bocanegra , secretario general del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, aseguró que actualmente tienen un proceso contra el alcalde de Trujillo en el Ministerio Público por omisión de funciones. Sin embargo, afirmó que ya no soportarán más ataques por parte de la autoridad.

“No es normal que una persona se dedique a insultar, humille y difame a los trabajadores. Él sale, se victimiza y todo para cubrir sus errores, para que no se note que hasta ahora no hace obras y solo sigue lo que dejó la gestión pasada. Él habla sin pruebas y no vamos a permitir que esto se normalice”, expresó Bocanegra, quien firmó una carta de dominio público para hacer prevalecer los derechos de los trabajadores.

“Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, Sunafil, Poder Judicial, Ministerio Público, a los congresistas, al fiscal de prevención del delito y a nuestros jueces a cumplir su juramento de defender la Constitución del Perú, a la persona humana y su dignidad como fin supremo de la sociedad y el Estado”, se precisa en la carta de los tres sindicatos de trabajadores municipales.

El respaldo

El congresista Juan Burgos Oliveros asegura que el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, hace una gestión “peor” a la de José Ruiz y cuestiona que no respete a los trabajadores de la comuna trujillana.

“Sencillamente, se está corroborando que el señor no está preparado para el cargo. La gestión de Ruiz fue pésima, pero la gestión de Fernández fue peor, solo se basa en insultos, en estar agrediendo verbalmente a todas las personas”, indicó.

Proyecto Ley

En tanto, sobre su proyecto ley para promover la vacancia en autoridades locales que demuestren incapacidad mental, aseguró que en un mes y 15 días habría luz verde desde el Congreso. Señaló que pasará por la Comisión de Descentralización y la de Constitución.

“Si se llega a aprobar este proyecto de ley podría ser vacado (Arturo Fernández), pero creo que tiene otros procesos. Está inculpado en procesos legales que también están como causal de vacancia en la Ley Orgánica de Municipalidades”, añadió.

De otro lado, aseguró que el alcalde Fernández lo difamó recientemente, pero agregó que espera que se rectifique.

