La suboficial de segunda Marleni Rucana Silvestre, de 27 años, se encuentra desaparecida desde el sábado 21 de febrero en la ciudad de Huaraz.

La última imagen que se tiene de ella proviene de una cámara de seguridad que la captó subiendo a una camioneta roja alrededor de la 1:00 p. m.

Según informó América Noticias, el vehículo pertenece a otro efectivo de la Policía Nacional del Perú, identificado como José Villafán Arteaga, quien fue detenido por sus propios colegas.

Vehículo hallado en Lima

Cuatro días después de la desaparición, la camioneta fue localizada en Lima. El hallazgo ha generado nuevas líneas de investigación sobre la posible ruta seguida desde Huaraz hasta la capital.

Peritos de Criminalística realizan peritajes exhaustivos al vehículo en busca de rastros biológicos, objetos personales u otros indicios que permitan reconstruir lo ocurrido tras el abordaje.

Asimismo, se revisan grabaciones de peajes y cámaras de seguridad en la carretera hacia Lima.

Sospechas y nuevas diligencias

Familiares de la suboficial sostienen que podrían existir más personas involucradas. Han señalado como presunto implicado al hermano del agente detenido, bajo la sospecha de que habría participado en el traslado de la camioneta.

Las autoridades también analizan el teléfono celular del efectivo bajo custodia para determinar comunicaciones previas a la desaparición.

La Policía informó que brindará todas las facilidades para que la investigación sea transparente y permita esclarecer los hechos.

Trayectoria en la institución

Marleni Rucana cuenta con ocho años de servicio en la institución y durante los últimos tres estuvo asignada al Departamento de Medio Ambiente.

La búsqueda se ha extendido a zonas periféricas de Huaraz y sectores aledaños a la ruta hacia la costa.

Familiares y compañeros han solicitado apoyo ciudadano para obtener información que ayude a ubicarla.