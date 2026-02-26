Más de 520 mil estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria de la región La Libertad se alistan para retornar a las aulas el próximo 16 de marzo con motivo del inicio del Año Escolar 2026, informó la Gerencia Regional de Educación (GRE).

Detalló que existen 2,607 locales escolares públicos y 713 privados, los que deberán adecuar su planificación interna al cronograma oficial establecido por el Ministerio de Educación (Minedu) para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.

Distribución

El calendario escolar 2026 contempla 36 semanas lectivas y 8 semanas de gestión, organizadas en bloques que permitirán fortalecer tanto la planificación pedagógica como las labores administrativas en las instituciones educativas públicas y privadas.

El titular de la Gerencia de Educación, Rufino Rodríguez, precisó que la distribución busca garantizar el cumplimiento de los objetivos académicos, así como espacios adecuados para la planificación docente y la evaluación institucional.

Precisó que, en casos de emergencia, la norma establece que las instituciones educativas deben fijar sus horarios priorizando las necesidades de los estudiantes y considerando las condiciones climatológicas, geográficas y el contexto social de cada zona, asegurando el cumplimiento de la jornada diaria establecida.

Inspección

Hay que indicar que la Contraloría General de la República inició, entre finales de enero e inicios de febrero, inspecciones a centros educativos de la región La Libertad para evaluar la infraestructura, el equipamiento y los servicios que brindan los planteles. Los detalles de los hallazgos aún no son informados por el órgano de control.