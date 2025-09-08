La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) destruyó 13 mil 038 kg de productos pirotécnicos decomisados durante los últimos ocho meses en diversas regiones del país.

La entidad adscrita al Ministerio del Interior (Mininter), ejecutó esta disposición como parte de las acciones de control en once regiones del Perú.

Entre los materiales incautados y destruidos están los cohetecillos, lluvias de plata, tortas de tiros y otros artefactos deflagrantes y detonantes, retirados de circulación por no contar con la autorización respectiva o haber sido trasladados, almacenados y comercializados fuera de las condiciones de ley.

La mayor cantidad incinerada se registró en Lambayeque, con más de 3 201 kg, seguida por Piura (1919.40 kilos), seguida por La Libertad (1810.16), Junín (1762) y Áncash (1210). Otros montos significativos fueron incinerados en Ica (897 kilos), Ucayali (804), Puno (792.14), Loreto (376.26), Cusco (193.10) y Tacna (73.27).

Además, en la operación se incluyeron productos de fabricación artesanal, detectados en los controles realizados por Sucamec junto a la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Cabe mencionar que el decomiso se llevó a cabo en mercados y comercios de alto acceso público, evitando así incidentes como incendios, lesiones graves e, incluso, pérdidas humanas.

La operación fue liderada por las jefaturas zonales de la Sucamec, en coordinación con la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía, el Ministerio Público y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).