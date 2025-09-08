El talento peruano vuelve a brillar a nivel internacional y así lo demostraron los jóvenes estudiantes que participaron en la X Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física (OCCAFI) y trajeron medallas de oro. Esto fue posible gracias a las gestiones de la Sociedad Peruana de Docentes de Física (SPDF).

La actividad internacional se realizó en República Dominicana, donde estuvieron representantes de 10 países, con 40 estudiantes de nivel secundario y preuniversitario y 20 delegados.

En ese sentido, Lionel Ortega Huamaní, Sergio Aponte Chácara y Sebastián Choque Chauca obtuvieron medallas de oro, mientras que Piero Romero Amado recibió una mención honrosa. Así también, Sebastián Choque Chauca se llevó el premio especial al mejor examen teórico y al mejor examen experimental, consolidando su gran desempeño.

Este no sería el primer hito de los jóvenes, pues en la edición anterior que se llevó a cabo en San Salvador (El Salvador), Lionel Ortega, Sergio Aponte y Sebastián Choque obtuvieron medallas de oro, bronce y mención honorífica, respectivamente.

Asimismo, los estudiantes fueron guiados por el ingeniero Iván Tovar (Huánuco) y el físico Julio Ore (Ayacucho), evidenciando que el talento en física es pilar en el país.

MÁS COMPETENCIAS

Por otro lado, la SPDF anunció que el proceso selectivo para el 2026 empezará en diciembre de este año, con participaciones confirmadas en competencias como la Olimpiada Internacional de Física (IPhO), Olimpiada Internacional Científica de Física (ISPhO), la OCCAFI, Olimpiada Iberoamericana de Física (OIbF) y la Olimpiada Mesoamericana de Física (OMF).