Fundación Teletón Perú lanzó oficialmente su campaña nacional de recaudación Teletón 2026, dando inicio a la movilización solidaria que durante los próximos meses convocará a millones de peruanos, empresas, medios de comunicación, artistas, creadores de contenido, voluntarios e instituciones.

La campaña culminará el 11 y 12 de septiembre con la tradicional maratón solidaria de 26 horas, que buscará movilizar a todo el Perú para hacer posible la rehabilitación de miles de niños, niñas y adolescentes con discapacidad física o motora o con autismo.

RESULTADOS

Durante la presentación oficial de la campaña “Teletón, la hacemos todos”, el CEO de Fundación Teletón Perú, Sergio León, presentó los principales resultados alcanzados durante el 2025, destacando el impacto que la solidaridad de millones de peruanos hizo posible.

Durante el último año, la institución brindó atención a más de 700 niños y niñas, realizando más de 120 mil atenciones de rehabilitación a nivel nacional, reafirmando su compromiso de ofrecer una atención cada vez más oportuna, humana y de calidad. Asimismo, León presentó la meta de la Teletón 2026: S/ 9′168,510, un sol más que la meta del año anterior.

Estos recursos permitirán garantizar la continuidad de los procesos de rehabilitación de los niños y niñas que actualmente reciben atención en los centros Teletón, ampliar la cobertura para pasar de 700 a más de 1,000 niños beneficiarios y superar las 180,000 atenciones durante el 2027.