Los Censos Nacionales 2025 confirmaron la diversidad cultural del Perú, la misma que brilla en todo el mundo.

Un total de 8,760,093 personas, equivalente al 26.8% de la población censada, se autoidentifica como integrante de un pueblo indígena u originario o del pueblo afroperuano, según los resultados del mencionado conteo, difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La información servirá como base para fortalecer las políticas públicas dirigidas a estos sectores de la población, señaló la entidad.

Según lo señalado, del total, 6,783,697 personas manifestaron pertenecer a un pueblo indígena u originario, mientras que 1,976,396 se reconocieron como parte del pueblo afroperuano.

La pregunta de autoidentificación étnica fue incorporada por segunda vez en un censo nacional como parte de una estrategia impulsada por el INEI y el Ministerio de Cultura para visibilizar la diversidad cultural del país.

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A nivel nacional

Los resultados muestran que el 58.4% de la población indígena u originaria reside en áreas urbanas y el 41.6% en zonas rurales. Además, el 51.5% corresponde a mujeres y el 48.5% a hombres.

Por regiones, Puno (16.2%), Lima (13.7%) y Cusco (13.6%) concentran la mayor proporción de población indígena u originaria. En tanto, la población afroperuana tiene mayor presencia en Piura (21.6%), La Libertad (15.3%) y Cajamarca (12.1%).

El informe también revela que 5,105,146 personas hablan al menos una lengua indígena u originaria, un indicador que evidencia la vigencia del patrimonio lingüístico nacional y la necesidad de fortalecer servicios públicos con enfoque intercultural.

Especialistas destacan que esta información permitirá orientar con mayor precisión la planificación de programas de salud, educación, justicia y desarrollo social, además de mejorar la asignación de recursos en territorios con alta diversidad cultural.

El INEI señaló que los resultados contribuirán a una toma de decisiones basada en evidencia y al diseño de políticas que respondan a las características demográficas y culturales del país.

Como se sabe, el Censo Nacional se desarrolló entre agosto y octubre del 2025.