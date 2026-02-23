El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso a disposición de la ciudadanía un portal web para consultar si existen multas electorales pendientes.
Para realizar la verificación, el elector debe ingresar al portal oficial multas.jne.gob.pe y seguir estos pasos:
- Ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Completar el captcha.
- Aceptar los términos y condiciones.
- Hacer clic en “consultar”.
En caso de aparecer una multa, la entidad recomienda regularizar el pago para evitar restricciones civiles o notariales.
¿Qué es una multa electoral?
La multa electoral es una sanción económica impuesta a los ciudadanos que no cumplieron con su deber de sufragio o que no asistieron —o se negaron— a integrar la mesa de sufragio como miembros titulares o suplentes.
Montos vigentes de las multas
Los montos se determinan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento de la infracción.
- Omisión al sufragio: 2 % de la UIT — S/ 99.00.
- Omisión como miembro de mesa: 5 % de la UIT — S/ 247.50.
(Valor UIT 2023: S/ 4,950, según Resolución N.° 3222-2018-JNE).
¿Cómo regularizar la multa?
El JNE recomienda:
- Pagar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación.
- Interponer recurso de reconsideración o apelación si corresponde.
- Solicitar dispensa o justificación electoral cuando exista causa válida.
Canales de pago autorizados
Los ciudadanos pueden pagar sus multas:
- De manera presencial en la sede central del JNE (Av. Nicolás de Piérola N.° 1050, Cercado de Lima).
- A través del portal de pagos en línea del JNE.
- En oficinas del Banco de la Nación.
- Mediante la plataforma virtual Págalo.pe.
La institución exhortó a mantener las obligaciones electorales al día para garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y el cumplimiento de la normativa vigente.