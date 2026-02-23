El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso a disposición de la ciudadanía un portal web para consultar si existen multas electorales pendientes.

Para realizar la verificación, el elector debe ingresar al portal oficial multas.jne.gob.pe y seguir estos pasos:

Ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Completar el captcha. Aceptar los términos y condiciones. Hacer clic en “consultar”.

En caso de aparecer una multa, la entidad recomienda regularizar el pago para evitar restricciones civiles o notariales.

¿Qué es una multa electoral?

La multa electoral es una sanción económica impuesta a los ciudadanos que no cumplieron con su deber de sufragio o que no asistieron —o se negaron— a integrar la mesa de sufragio como miembros titulares o suplentes.

Montos vigentes de las multas

Los montos se determinan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento de la infracción.

Omisión al sufragio: 2 % de la UIT — S/ 99.00.

Omisión como miembro de mesa: 5 % de la UIT — S/ 247.50.

(Valor UIT 2023: S/ 4,950, según Resolución N.° 3222-2018-JNE).

¿Cómo regularizar la multa?

El JNE recomienda:

Pagar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación.

Interponer recurso de reconsideración o apelación si corresponde.

Solicitar dispensa o justificación electoral cuando exista causa válida.

Canales de pago autorizados

Los ciudadanos pueden pagar sus multas:

De manera presencial en la sede central del JNE (Av. Nicolás de Piérola N.° 1050, Cercado de Lima).

A través del portal de pagos en línea del JNE.

En oficinas del Banco de la Nación .

. Mediante la plataforma virtual Págalo.pe.

La institución exhortó a mantener las obligaciones electorales al día para garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y el cumplimiento de la normativa vigente.