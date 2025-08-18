Dos topógrafos de nacionalidad colombiana, detenidos en distrito de Santa Rosa de Loreto por realizar mediciones sin autorización, fueron transferidos a la ciudad de Caballococha para que el Ministerio Público continúe con las diligencias correspondientes.

El traslado se realizó en lancha, tras un breve desplazamiento en mototaxi hasta un muelle local y ordenado por el Poder Judicial, se dispuso que los extranjeros permanezcan detenidos hasta el 19 de agosto.

El fiscal Rodolfo Sifuentes explicó que la medida fue necesaria debido a la falta de la infraestructura tecnológica requerida en Santa Rosa para procesar los equipos topográficos incautados. El padre de uno de los extranjeros defendió la inocencia de su hijo y aseguró que solo era ayudante de su compañero.

“Él no tiene nada que ver en esto. Él es simplemente un ayudante. Su deber es eso. Los ingenieros le piden ayuda porque él es muy servicial en su trabajo. ¿Me entiendes? ¡Y ahora lo tienen así como si fuera un criminal!”, exclamó el señor a TV Perú.

Actualmente, se les imputa el presunto delito de atentar contra la soberanía nacional, que puede conllevar penas de cárcel de hasta 15 años, según lo contemplado en el artículo 325 del Código Penal peruano.