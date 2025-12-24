Un múltiple choque vehicular dejó al menos cinco fallecidos en la carretera Panamericana Norte, a la altura de la playa La Gramita, en la provincia de Casma, región Áncash.

La Policía señaló que las víctimas, aún no identificadas, pertenecen a una familia que se trasladaba en una miniván, la cual quedó completamente destruida luego de quedar atrapada debajo de un camión frigorífico que transportaba productos hidrobiológicos.

A causa del impacto, la carga del camión quedó dispersa sobre la vía nacional. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y personal de ambulancia, quienes realizaron las labores de rescate y recuperación de los cuerpos.

En dicho accidente también se vieron involucradas dos camionetas y un tráiler que trasladaba bolsas de cemento.

Las causas de este hecho, ocurrido a vísperas de la Navidad, aún son materia de investigación por parte de las autoridades policiales.