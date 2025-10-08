El gremio de Transportistas Unidos de Carga Pesada del Perú (Tú Perú), evalúa convocar a un paro nacional si el Gobierno no adopta medidas urgentes contra la inseguridad y el cobro de cupos a empresas del sector.

Su presidente, Iván Valencia, advirtió que los delincuentes actúan con total impunidad en distintos corredores logísticos del país. “Nuestros choferes son asaltados todos los días y la respuesta del Estado es insuficiente. La vigilancia policial se concentra en los peajes, no en los tramos donde ocurren los ataques”, señaló a Exitosa Radio.

De acuerdo con el dirigente, la situación se ha vuelto insostenible: bandas criminales exigen pagos ilegales a las compañías a cambio de permitirles circular sin represalias. “Las empresas destinan millones de soles al año solo para protegerse. Si no pagas cupos, tienes que contratar seguridad privada, y eso encarece toda la cadena logística”, detalló.

Valencia cuestionó la falta de coordinación dentro de la Policía Nacional del Perú, afirmando que “el problema viene desde las jefaturas. Cuando la cabeza no funciona, el resto hace lo que quiere”.

Asimismo, responsabilizó al Gobierno por la ausencia de garantías en las rutas concesionadas y aseguró que el transporte de carga “vive sin Estado de derecho”.

El gremio aún no ha definido la fecha ni el alcance de una posible paralización, pero mantiene reuniones para decidir su posición en los próximos días. “Estamos evaluando el impacto económico que tendría un paro, pero no descartamos sumarnos si las condiciones de inseguridad continúan”, expresó.

