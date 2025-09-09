Un violento accidente de tránsito ocurrió en la Panamericana Norte, a la altura del sector Chuín-Paiján, en la provincia de Ascope, región La Libertad.

El choque frontal entre un tráiler y un auto dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas —una de ellas de gravedad—, de acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

La víctima mortal, aún no identificada, era el conductor del vehículo menor. Entre los heridos se encuentra la copiloto, quien, debido a la gravedad de sus lesiones, tuvo que ser rescatada por bomberos y personal médico tras quedar atrapada entre los fierros del auto.

El chofer del tráiler también sufrió heridas y fue trasladado de emergencia al Hospital de Casa Grande para recibir atención médica.

Según información obtenida por RPP, la Policía Nacional comenzó las diligencias para esclarecer lo sucedido.