La presidenta Dina Boluarte afirmó que la inauguración del megapuerto de Chancay, construido por la empresa china Cosco Shipping, “no le ha gustado” al mandatario estadounidense Donald Trump.

“Sé que a muchos y, sobre todo, al presidente Trump, no le ha gustado mucho que inauguremos el puerto de Chancay”, señaló durante un encuentro con empresarios en Estados Unidos, a quienes invitó a invertir en el Perú que cuenta con diversos proyectos estratégicos.

Asimismo, sostuvo que le gustaría reunirse con el presidente norteamericano para decirle que mire hacia América Latina, que es parte del continente americano.

Reunión. De otro lado, en el marco de su participación en el octogésimo período de sesiones de la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), que se realiza en Nueva York, Boluarte se reunió con el secretario general de dicho organismo, António Guterres.

En dicho diálogo la mandataria reafirmó el firme compromiso del Gobierno peruano con la paz, el fortalecimiento del multilateralismo y con los valores universales que inspiran a las Naciones Unidas.

Posteriormente, sostuvo un encuentro bilateral con el príncipe heredero de Kuwait, Mishal Al-Áhmad Al-Yáber Al-Sabah, a fin de fortalecer los lazos de cooperación internacional.

Brasil. Como parte de su agenda en Estados Unidos, la mandataria también dialogó con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva.

En la cita, ambos mandatarios abordaron la histórica relación comercial, económica y diplomática que une a los dos países.

La participación de Dina Boluarte en el 80 período de sesiones de la ONU se realiza luego que el Congreso de la República autorizó su salida del país del 21 al 25 del presente mes.