El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, informó que el Gobierno y la Municipalidad de Lima Metropolitana (MML) decidieron mantener en reserva los avances del proyecto ferroviario Lima–Chosica.

La medida fue adoptada luego de un encuentro entre el premier y el alcalde Rafael López Aliaga, realizado la noche previa a la última sesión del Consejo de Ministros.

Según explicó Arana, la reserva de información busca evitar el uso político de la iniciativa. “Nos hemos comprometido a no hacer pública la información sobre todo el análisis hasta que no tomemos una decisión”, declaró al confirmar el acuerdo con la comuna limeña.

El diálogo con López Aliaga, añadió, se desarrolló en buenos términos y se enmarca en los esfuerzos por recomponer la relación entre el Ejecutivo y la Municipalidad de Lima.

Por su parte, el burgomaestre señaló durante una actividad en Miraflores que el Departamento de Estado de Estados Unidos presentará una queja formal contra el Gobierno peruano por no dar viabilidad al proyecto.

“Vamos a mandar una carta de queja, diciéndoles que ha habido una donación de trenes funcionando y ustedes lo están almacenando”, indicó.

De acuerdo con el alcalde, esa posición fue transmitida durante una reciente visita a Washington, donde se advirtió que el material rodante donado por la empresa Caltrain continúa sin utilizarse, lo que Estados Unidos consideraría un “insulto”.

Consultado sobre esas declaraciones, Arana sostuvo no estar informado y precisó que los asuntos diplomáticos deben canalizarse por las vías oficiales. “Si se pretende comprometer a un Estado soberano, considero que esto debe ser tratado en los canales correspondientes”, manifestó.

Respecto al avance del proyecto, el Ministerio de Transportes ha reiterado que la evaluación técnica de los estudios y contratos sigue en curso. López Aliaga aseguró, sin embargo, que se reserva la posibilidad de adoptar medidas políticas si no se registran progresos.

“Estoy tratando de ir por las buenas. Creo que sí se puede hablar y negociar”, dijo.