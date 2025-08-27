El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, cuestionó duramente la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en relación con el proyecto ferroviario que conecta la capital con Chosica.

Según explicó, el Gobierno central ha tenido que intervenir para corregir problemas derivados de la falta de planificación por parte de la comuna metropolitana.

“Venimos a arreglar lo que él no hizo bien, porque lo primero debió ser la obra, la vía, los paraderos, las estaciones, el señalamiento y los cruces. Y luego traer los trenes. Ha tenido unos trenes y se encuentra en un problema, y nosotros lo estamos ayudando a solucionar”, señaló el ministro durante su intervención.

Cuestionamientos a la seguridad y la planificación

Sandoval advirtió que la ausencia de infraestructura básica y medidas de seguridad genera riesgos para los ciudadanos que utilizan la ruta.

“Si no hay paraderos ni señalización, solo ponen mallas y la gente cruza entre los carros, eso puede generar accidentes y muertes”, remarcó.

En ese sentido, responsabilizó a la Municipalidad de Lima por no haber garantizado previamente las condiciones técnicas necesarias antes de la adquisición de las unidades ferroviarias. Para el titular del MTC, esta omisión evidencia una falta de previsión en la ejecución del proyecto.

Observaciones políticas

El ministro también cuestionó las motivaciones del alcalde capitalino, a quien atribuyó un interés electoral en sus pronunciamientos. “Él está en campaña presidencial y abandonará la Municipalidad en octubre. Yo no postulo a nada, ni pienso hacerlo”, afirmó.

Sandoval insistió en que las decisiones vinculadas al transporte público deben basarse en criterios técnicos y no en cálculos políticos.