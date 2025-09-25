El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró este miércoles que el Departamento de Estado de Estados Unidos remitirá una carta de queja al Gobierno peruano debido a la falta de operatividad de los trenes donados por la empresa Caltrain, destinados al proyecto ferroviario Lima-Chosica y que permanecen almacenados en la capital desde junio.

Durante la inauguración de un hospital de la Solidaridad en Miraflores, el burgomaestre criticó al Ejecutivo y cuestionó la demora en la puesta en marcha de las unidades.

“Este gobierno de la señora (Dina) Boluarte está quedando pésimo. Estamos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde me dicen claramente vamos a mandar una carta de queja. Díganle, señores, aquí hay una donación de trenes funcionando (...) es un insulto bien grave, bien grave, eso no se va a permitir a nadie”, declaró.

Las afirmaciones se producen tras la reunión que sostuvo el martes en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros con representantes del Ejecutivo.

Dicho encuentro marcó la reanudación de las conversaciones entre ambas partes, luego de semanas de tensiones entre el alcalde y el ministro de Transportes, César Sandoval, sobre la viabilidad del proyecto ferroviario.

La noche anterior, al término de esa cita, López Aliaga evitó brindar declaraciones. No obstante, horas después adelantó que las reuniones con el Gobierno continuarán, aunque sin definir plazos.

“Estoy revisando todos los contratos de los que han avanzado, porque había una primera reunión anoche (...) pero voy a seguir, no sé cuándo, ni dónde, ni cómo (...) o voy a seguir más rápido (...) hay mucha mafia, mucha gente ahí detrás, para que no se haga nada, pero los trenes van a funcionar”, afirmó.