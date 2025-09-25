El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, informó que ocho países han expresado su interés en participar en la ejecución del tren Lima–Ica, proyecto considerado como la primera ruta del Plan Nacional Ferroviario.

“Hemos iniciado el plan nacional ferroviario por convocar a la primera ruta que sería Lima–Ica. Este procedimiento de Gobierno a Gobierno ya tiene ocho países interesados para desarrollar este proyecto”, señaló Sandoval en conferencia de prensa tras la última sesión del Consejo de Ministros.

El proyecto contempla la instalación de 15 estaciones a lo largo del recorrido. Estas estarían ubicadas en Villa El Salvador, Lurín, Chilca, Punta Negra, Asia, Mala, Cerro Azul, Cañete, Chincha Alta, Chincha Baja, Pisco, Aeropuerto de Pisco, Paracas, Guadalupe e Ica.

Según estimaciones del sector, la obra beneficiará a más de 13 millones de ciudadanos y generará miles de empleos durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento.

El titular del MTC también adelantó que el Ejecutivo mantiene en cartera otras iniciativas ferroviarias. Entre ellas, se encuentran los proyectos Lima–Barranca y Lima–Abancay, que se sumarían a la red de transporte de largo alcance que busca desarrollar el Gobierno.

De acuerdo con Sandoval, en los próximos días se brindarán mayores precisiones sobre estas propuestas. Para ello, se tiene previsto un anuncio oficial en presencia de la presidenta Dina Boluarte y del jefe del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

El Ministerio de Transportes ha sostenido que la implementación de estas obras no solo facilitará la conectividad entre Lima y diversas regiones del país, sino que también contribuirá a dinamizar la economía local y nacional.