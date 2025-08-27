Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, cuestionó la intervención del Ministerio Público durante la audiencia ante el Tribunal Constitucional por el habeas corpus vinculado al caso Cócteles.

La letrada afirmó que la fiscalía “no pudo responder mínimamente” los argumentos planteados por la defensa.

En declaraciones a los medios, Loza aseguró que Fujimori ha estado sometida durante una década a un proceso que considera inconstitucional, basado en hechos que —según su interpretación— no constituían delito en el momento en que ocurrieron.

“Ninguna persona puede estar procesada por un hecho que no era delito ni aquí ni en ninguna parte del mundo”, sostuvo.

La defensa de Keiko Fujimori rechazó las comparaciones con el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes ya fueron condenados en primera instancia por lavado de activos. Giulliana Loza mencionó “marcos fácticos e imputaciones son distintos”, por lo que consideró inapropiado asimilar ambos procesos.

La abogada insistió en que el delito de lavado de activos no se configura en el caso Cócteles, ya que los aportes investigados no eran considerados ilícitos en el momento en que se realizaron. Por ello, solicitó al Tribunal Constitucional que se apliquen las garantías constitucionales e internacionales.

Loza precisó que la solicitud presentada ante el Tribunal Constitucional busca la nulidad absoluta de todo el proceso contra todos los involucrados. Señaló que esta petición fue rechazada tanto en primera como en segunda instancia, razón por la cual recurrieron a la máxima instancia constitucional.

La letrada dijo que la fiscalía intentó desviar el foco hacia “cuestiones periféricas o políticas”, sin abordar los agravios constitucionales.

Posteriormente, Loza manifestó su confianza en que el Tribunal Constitucional examinará detenidamente el fondo del caso y emitirá una resolución que proteja los derechos fundamentales.

“Esperamos que se declare la nulidad porque el caso se cae completamente”, enfatizó.