Juan Carlos Portugal, abogado de la expresidenta Dina Boluarte, saludó la resolución del Poder Judicial que desestimó el impedimento de salida del país solicitado en el contexto del caso ‘Cirugías’.

Por medio de su cuenta en la red social X, el letrado manifestó su respaldo a la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien rechazó el requerimiento de 18 meses de impedimento de salida del país solicitado por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.

“¡Segundo requerimiento de impedimento de salida contra la ex presidenta constitucional de la República, RECHAZADO!”, se lee en la publicación.

“1.- Como fue vacada, luego, se fugará: la sospecha de fuga no es automática, debe probarse con datos serios y decentemente probados. Las conjeturas -sin base- son irrazonables. 2.- Los requerimientos fiscales no pueden ser apresurados: debe obedecer a una análisis sesudo y mínimamente acabado. 3.- Su comportamiento procesal -en sus otras investigaciones- fueron impecables”, agregó.

Del mismo modo, subrayó que su patrocinada no ha solicitado asilo ni ha realizado ninguna gestión que sugiera riesgo de fuga.

“No hay pedido de asilo probado, no hay gestión particular para una posible fuga y, principalmente, no hay prueba razonable para vincular a mi clienta con los hechos investigados. Lo sostuve ayer, y lo reafirmo hoy: ella no se fugará, ella no abandonará el país. Estará en su casa, en nuestro país, aun cuando el resultado hubiese sido adverso”, afirmó.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundado el pedido fiscal que solicitaba 18 meses de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte, investigada por el presunto delito de negociación incompatible.

La decisión fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, luego de evaluar los argumentos presentados por el Ministerio Público y la defensa legal de la exmandataria.

Boluarte es investigada por, presuntamente, haber intervenido en la designación de funcionarios en EsSalud y en la gestión de beneficios laborales vinculados al médico Mario Cabani, quien habría realizado cirugías a la entonces jefa de Estado.

En su resolución, el magistrado Checkley sostuvo que los elementos presentados por la Fiscalía no permiten presumir la existencia del delito ni el riesgo de fuga.

Este fallo representa el segundo rechazo del Poder Judicial a un pedido similar. Días atrás, el juez Fernando Valdez también desestimó un requerimiento de 36 meses de impedimento de salida en otra investigación contra Boluarte, vinculada al presunto delito de lavado de activos relacionado con el partido Perú Libre.