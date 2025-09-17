Wilber Medina, abogado del presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, advirtió que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, podría enfrentar una condena de cárcel por presuntos delitos cometidos durante el proceso disciplinario que se le sigue.
“Yo creo que quien va a terminar en la cárcel, a la luz de todo lo que los peruanos hemos visto, es ella”, declaró en una entrevista para Canal N.
Medina sostuvo que Espinoza habría incurrido en desacato, desobediencia a la autoridad y usurpación de funciones por no cumplir la resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema.
Sobre las críticas de Espinoza, quien calificó el procedimiento de la JNJ como ilegal y denunció avocamiento indebido, el abogado rechazó tal acusación.
“No hay avocamiento indebido cuando se trata de derechos fundamentales. Lo dice la Constitución, lo dice el Código Procesal Constitucional”, afirmó.
