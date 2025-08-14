El expresidente Martín Vizcarra, actualmente recluido en el penal de Barbadillo, confía en que se revertirá la orden de cinco meses de prisión preventiva dictada en su contra por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’. Su abogado, Erwin Siccha, afirmó que el exmandatario “está en muy buen estado de ánimo” y seguro de su inocencia.

Siccha señaló que aún no han sido notificados formalmente sobre la resolución judicial y que están evaluando interponer denuncias penales, además de acudir a órganos de control, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales de su defendido.

“Un mensaje de tranquilidad para todos sus seguidores y que simplemente esperemos que la justicia de verdad pueda ejecutarse en este caso y pueda ser revertida esta arbitraria decisión”, expresó.

El abogado precisó que, de momento, solo pudo visitar a Vizcarra por una hora. Asimismo, indicó que el Instituto Nacional Penitenciario aún no define los horarios para las visitas, por lo que este miércoles no recibirá a familiares.

El exjefe de Estado afronta investigaciones por presuntos actos de corrupción vinculados a obras públicas en Moquegua, acusaciones que ha negado reiteradamente y que, asegura, confía en desmontar durante el proceso judicial.