El Ministerio Público allanó hoy la vivienda de Nicanor Boluarte en San Borja como parte del operativo Ícaro, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción. La diligencia fue ejecutada por fiscales anticorrupción junto a la Policía Nacional en simultáneo con otros inmuebles vinculados al caso.

Hasta el lugar llegó el abogado de Boluarte, Luis Vivanco, quien calificó el procedimiento como un “abuso más de la Fiscalía”. El letrado afirmó que su defendido no había sido notificado ni citado para rendir declaraciones previas.

“No tengo ninguna información sobre el caso. Lo único que les puedo decir es que es un abuso más de la Fiscalía y lo vamos a determinar en el transcurso del día” , declaró Vivanco ante los medios.

La investigación fiscal atribuye a Nicanor Boluarte la presunta comisión de cuatro delitos: favorecimiento ilícito en procesos administrativos de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, cobros indebidos para mantener a generales en sus puestos, favorecimiento a la minera El Dorado y encubrimiento de pruebas.