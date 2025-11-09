El uso de una cámara del Congreso en un mitin de Keiko Fujimori, realizado en Trujillo el 30 de octubre, continúa generando incógnitas sobre quién debe asumir la responsabilidad y una eventual sanción.

Días atrás, tras la renuncia del trabajador parlamentario involucrado, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo solicitó al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y al oficial mayor, Giovanni Forno, para que presenten sus descargos ante una presunta vulneración de la neutralidad electoral.

En su respuesta enviada a la instancia electoral, Forno negó tanto su participación como su responsabilidad en la autorización y traslado del equipo audiovisual. Según explicó, se encontraba de vacaciones cuando se llevaron a cabo los hechos.

La defensa del funcionario, ejercida por el abogado Jorge Zúñiga, negó que se haya cometido alguna irregularidad. En diálogo con Correo, precisó que solo se podría atribuir alguna responsabilidad si se aprovechó el cargo para “ejecutar” un favorecimiento.

“La afectación a la neutralidad involucra que, en el marco de tus funciones, favorezcas o perjudiques a alguna organización política o candidato. Esto tiene que merituarse como consecuencia de una actividad oficial o en el ejercicio de la función propia”, detalló.

En ese sentido, señaló que tal supuesto no aplica en el caso del oficial mayor, pues ocurrió durante sus vacaciones. “De haber estado en funciones, no lo habría autorizado”, puntualizó.

Asimismo, Zúñiga consideró probable que “algún trabajador negligente pudo retirar la cámara y darle un uso (indebido), no solo para esa actividad, sino quizá también para otras”.

“No hay posibilidad real que el oficial mayor, en el cargo que ostenta, tenga un control absoluto sobre todo el personal del Congreso de la República", aseveró a este Diario.