El congresista Elvis Vergara fue designado como presidente de la Comisión de Ética del Congreso de la República para el periodo legislativo 2025-2026. Sin embargo, su nombramiento ha generado controversia, ya que el legislador enfrenta una investigación fiscal por su presunta vinculación con el caso ‘Los Niños’. A ello se suma el rechazo público de su propio partido, Acción Popular, que calificó la designación como no consultada.

Además, Vergara fue recientemente elegido como presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, lo que ha generado preocupación por la acumulación de responsabilidades en un legislador que aún enfrenta una acusación pendiente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Al asumir el cargo, Elvis Vergara sostuvo que su designación no obedece a una aspiración personal, sino a la voluntad de sus colegas parlamentarios. Asimismo, anunció que impulsará la implementación de una mesa de partes virtual con el objetivo de facilitar que los ciudadanos puedan presentar denuncias ante la Comisión de Ética sin barreras burocráticas.

Vergara también enfatizó que la Comisión de Ética debe actuar con rigor y objetividad en sus procesos. “Ningún congresista ni ciudadano debe ser señalado únicamente por una denuncia. Es la investigación la que determina responsabilidades, y ese será nuestro norte en esta gestión”, afirmó durante su discurso.

COMUNICADO DE ACCIÓN POPULAR

Mediante un comunicado oficial, el partido Acción Popular manifestó su rechazo a la designación de Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética. En el pronunciamiento, la agrupación sostiene que “esta responsabilidad debe recaer en un congresista libre de cuestionamientos legales y éticos”.

Además, el partido aclaró que la designación de Vergara no fue consultada con la dirigencia nacional y que fue una decisión tomada exclusivamente por los integrantes de la representación parlamentaria.

