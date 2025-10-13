Un nuevo escándalo involucra a la congresista de APP, María Acuña, que en los meses pasados fue acusada de invadir áreas públicas adyacentes a sus propiedades en Lima y en Chiclayo.

Esta vez la legisladora y hermana del dueño de APP, César Acuña, se vio envuelta en la agresión a trabajadores de la Municipalidad de Surco, durante la intervención a su vivienda ubicada en dicho distrito. Según denunció la comuna distrital el ataque se produjo con ladrillos, fierros y otros objetos.

Ante este hecho la Municipalidad de Surco anunció que a través de la Procuraduría denunciará penalmente a la empresa inmobiliaria Los Alizos EIRL, propietaria del inmueble, por los delitos de violencia contra la autoridad, usurpación agravada y otros.

