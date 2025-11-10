La gestión municipal de Jesús María obtuvo un respaldo clave del Ejecutivo luego de que el presidente José Jerí atendiera con rapidez los trámites que el distrito necesitaba destrabar.

Según el alcalde Jesús Gálvez, el gobierno central se comprometió a entregar el presupuesto destinado a fortalecer la unidad de vigilancia, un pedido que llevaba más de dos años sin concretarse.

Gálvez explicó que la diferencia en la atención administrativa fue notoria, pues procedimientos que antes no avanzaban pudieron resolverse en un par de horas. Este impulso permitió que el proyecto de rehabilitación integral del Campo de Marte, trabado durante un periodo prolongado y cargado de observaciones, finalmente obtuviera luz verde.

La municipalidad anunció que el parque será cerrado por seis meses para desarrollar la obra, que contempla la instalación de 50 cámaras de videovigilancia, la renovación del enrejado, la ampliación de áreas verdes y la mejora de servicios básicos.