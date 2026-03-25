El candidato presidencial Álvaro Paz de la Barra, representante del partido Fe en el Perú, inició su participación en el segundo día del debate presidencial con un pedido público de disculpas dirigido a su exesposa Sofía Franco.

La declaración se produjo durante el primer bloque temático dedicado a seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, antes de que el postulante desarrollara sus propuestas sobre el tema.

Paz de la Barra inicia intervención con disculpas públicas

Durante su primer minuto de exposición, Paz de la Barra hizo una pausa inicial para referirse a un hecho personal ocurrido en años anteriores.

“Gracias Dios por esta oportunidad… porque puedo pedir perdón públicamente a la madre de mi hijo Sofía Franco por esas palabras desafortunadas que tuve el año 2021”, expresó el candidato al iniciar su intervención.

El postulante formuló este pronunciamiento ante la audiencia del debate presidencial antes de ingresar al contenido programático del bloque temático.



