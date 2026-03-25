Este martes 24 de marzo se desarrolla la segunda jornada del debate presidencial rumbo a las Elecciones Generales 2026, un espacio clave para que los candidatos presenten sus propuestas ante la ciudadanía. La actividad es organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se realiza en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.

El encuentro forma parte de la primera fase del ciclo oficial de debates y reúne a un grupo de aspirantes al sillón presidencial que discutirán sobre temas prioritarios para el país. De acuerdo con el cronograma del JNE, la jornada inicia oficialmente a las 8:00 p.m y tiene una duración aproximada de dos horas y media.

¿Qué candidatos participan este martes 24 de marzo?

En esta segunda fecha del debate presidencial participan representantes de diversas agrupaciones políticas, quienes fueron organizados en grupos para fomentar el intercambio directo de ideas.

DATO IMPORTANTE: Aunque el nombre de Vladimir Cerrón figura en la relación oficial, el líder de Perú Libre, no podrá asistir debido a su condición de prófugo de la justicia. Como se recuerda, el candidato mantiene una orden de prisión preventiva y el JNE informó que el debate deberá efectuarse de manera presencial.

Los candidatos convocados para esta jornada son:

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

(Fe en el Perú) Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

(Fuerza y Libertad) Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

(Juntos por el Perú) Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

(Partido Cívico Obras) Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

(Partido Demócrata Unido Perú) Armando Massé (Partido Democrático Federal)

(Partido Democrático Federal) George Forsyth (Somos Perú)

(Somos Perú) Francisco Diez-Canseco (Perú Acción)

(Perú Acción) Walter Chirinos (PRIN)

(PRIN) Carlos Espá (SíCreo)

(SíCreo) Carlos Jaico (Perú Moderno)

¿Cuáles son los temas que se abordarán en esta segunda fecha?

Durante esta jornada, los postulantes debatirán en torno a dos ejes principales: la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad, así como la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Para ello, el JNE dispuso la participación en ternas, permitiendo el intercambio directo entre candidatos.

Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Terna Candidatos 1 Charlie Carrasco - Álvaro Paz de la Barra – Ricardo Belmont 2 Francisco Diez-Canseco – Fiorella Molinelli – Armando Massé 3 George Forsyth – Carlos Espá – Carlos Jaico 4 (Vladimir Cerrón) – Roberto Sánchez – Walter Chirinos

Integridad pública y lucha contra la corrupción

Terna Candidatos 1 Charlie Carrasco, George Forsyth, Francisco Diez-Canseco 2 Armando Masse, Carlos Espá, Ricardo Belmont 3 Carlos Jaico, Walter Chirinos, Álvaro Paz de la Barra 4 Roberto Sánchez, Vladimir Cerrón, Fiorella Molinelli





EN VIVO | Minuto a minuto del debate electoral

8:0 3 p.m

Los moderadores Claudia Chiroque y Fernando Carvalo dan inicio al debate y brindan detalles del evento antes de iniciar.

7:55 p.m

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo se pronunció sobre la lista en la que figura el nombre de Vladimir Cerrón y precisó que se respetó la inscripción de todos los candidatos. En esa línea, indicó que el líder de Perú Libre puede participar de manera presencial y que su ausencia responde a una situación particular sobre la cuál la institución no tiene mayor injerencia.

7:38 p.m

Carlos Jaico se hizo presente en el Centro de Convenciones de Lima. Al ser abordado por la prensa, expresó su deseo por mantener un debate alturado, “sin golpes bajos” y manteniendo un tono de respeto.

“No queremos historias cómicas como hemos visto ayer”, comentó en relación al episodio que protagonizó su contendor Carlos Álvarez.

7:33 p.m

En declaraciones a la prensa, el candidato Roberto Sánchez indicó que su decisión de portar un sombrero tradicional de Cajamarca responde a representar la alianza con otros partidos políticos. Durante su explicación resaltó la mención del movimiento impulsado por Antauro Humala.

“Es la expresión de este acuerdo de Juntos por el Perú, de Todos con el Pueblo, del Movimiento Etnocacerista y con las fuerzas populares que se han integrado en este gesto. Yo creo que la intención abierta es de presentar este sombrero que las élites políticas rechazaron.”

7:30 p.m

Fiorella Molinelli es la cuarta candidata que se hace presente en esta jornada. La representante de Fuerza y Libertad llegó a bordo de una camioneta negra y ofreció breves palabras hacia los medios.

“Vamos a demostrar que el Perú necesita soluciones reales, no improvisación. Conocemos al estado por dentro. Venimos con la fortaleza más grande que es mi familia”, indicó antes de ingresar.

7:19 p.m

El tercer candidato en acudir a este debate es Roberto Sánchez del partido Juntos por el Perú. El también congresista ingresó portando un sombrero muy similar al del expresidente Pedro Castillo.

7:12 p.m

Walter Chirinos del partido político PRIN llegó a bordo de un vehículo blanco. El candidato ofreció breves declaraciones a la prensa y mencionó que mantiene grandes expectativas sobre este encuentro.

6:58 p.m

Álvaro Paz de la Barra es el primer candidato en asistir a la segunda jornada del debate. En declaraciones a la prensa, indicó que su candidatura representa una opción fresca con relación a los demás postulantes.

“Soy un candidato antisistema, me preparo desde los 15 años. Soy un revolucionario”, declaró.

#Voto2026 | Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial de Fe en el Perú: Soy un candidato antisistema. Soy un revolucionario social. Soy el candidato milenial, conjuntamente con Enrique Valderrama



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6:41 p.m

Simpatizantes del partido Fuerza y Libertad permanecen cerca a la Estación La Cultura para apoyar a la candidata Fiorella Molinelli. Dentro del pequeño grupo se observa la presencia de un caballo y su jinete.

6:25 p.m

Simpatizantes de los partidos Somos Perú, PRIN, OBRAS se hacen presentes en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima.

Debate electoral continúa el 25 de marzo

El ciclo de debates continuará este miércoles 25 de marzo con una nueva jornada en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja. Al igual que las fechas anteriores, el evento iniciará en horario nocturno y tendrá una duración aproximada de dos horas y media.

Según la información oficial del Jurado Nacional de Elecciones, el cierre de cada jornada está previsto para las 11:15 p. m., tras lo cual los candidatos se retirarán del recinto al finalizar sus intervenciones.

Candidatos y temas de la tercera fecha

Para la tercera fecha del debate presidencial, el JNE ha programado la participación de 12 aspirantes más, quienes también expondrán sus propuestas en bloques temáticos y responderán preguntas ciudadanas.

En esta jornada se continuarán abordando los ejes de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como la integridad pública y la lucha contra la corrupción, de acuerdo con la agenda establecida por el Jurado Nacional de Elecciones.

¿Dónde ver el debate presidencial EN VIVO?

El debate presidencial puede seguirse en señal abierta a través de TV Perú y por cable mediante JNE TV. Asimismo, el evento es transmitido en vivo a través de las plataformas digitales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, incluyendo sus cuentas de Facebook y YouTube, lo que permite a los ciudadanos seguir cada intervención en tiempo real.