Durante el primer día del debate presidencial 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la candidata María Soledad Pérez Tello, del partido Primero la Gente, acusó al postulante José Luna, de Podemos Perú, de haber respaldado normas que —según señaló— favorecen la criminalidad organizada.

El intercambio se produjo en el bloque dedicado a seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, uno de los temas centrales de la jornada desarrollada en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja.

Pérez Tello cuestiona normas aprobadas por el Congreso

Durante su intervención, la candidata sostuvo que las denominadas leyes “pro crimen” habrían sido aprobadas por el Congreso con el respaldo de algunos parlamentarios, entre ellos el candidato José Luna.

“Esas leyes procrimen han sido aprobadas por el parlamento y por muchos de los que están acá representados, en particular el señor Luna”, afirmó Pérez Tello durante el debate.

La candidata agregó que dichas normas habrían limitado herramientas clave en la lucha contra el crimen organizado.

“Si eso no es favorecer la criminalidad organizada en el Perú, dígame qué cosa lo es”, señaló.

Asimismo, anunció que, de llegar al gobierno, derogaría estas disposiciones.

“Nosotros vamos a empezar derogando las leyes pro crimen organizado que, como ya dije, ha aprobado este Congreso”, sostuvo durante su intervención.

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Luna rechaza acusaciones y niega haber impulsado esas normas

Ante las afirmaciones de su contendora, el candidato José Luna negó haber promovido legislación que favorezca a la criminalidad y defendió su gestión legislativa.

“No hemos presentado ninguna ley procrimen. Nosotros absolutamente ninguna”, respondió Luna durante el intercambio.

El candidato agregó que su trabajo parlamentario se ha centrado en propuestas dirigidas a la población.

“Nosotros lo que hemos propuesto son leyes para ayudar a la población, más de 140 leyes”, indicó.

El cruce entre ambos candidatos se intensificó cuando la candidata reiteró que los votos legislativos son públicos y verificables.

“Yo no tengo que recordar los votos porque los votos son públicos, pero su voto ha sido a favor de toda esa legislación que no permite perseguir el crimen organizado”, sostuvo Pérez Tello.

Debate centrado en seguridad y criminalidad

El intercambio entre ambos candidatos se produjo durante el bloque dedicado a seguridad ciudadana, donde los postulantes debían presentar sus propuestas para enfrentar delitos como extorsión, sicariato y crimen organizado.

Este bloque forma parte del primer día del debate presidencial 2026, que incluye además una pregunta ciudadana, un bloque sobre integridad pública y lucha contra la corrupción y un mensaje final de cada candidato.