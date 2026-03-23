El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dará inicio este lunes 23 de marzo a la primera jornada del debate presidencial 2026, que se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja, desde las 8:00 p. m.

El evento forma parte del cronograma electoral rumbo a las elecciones generales 2026 y tendrá una duración estimada de dos horas y media, con intervenciones organizadas en bloques temáticos y réplicas entre los postulantes.

Qué candidatos participan hoy en el debate presidencial 2026?

Para esta primera jornada se presentarán 11 candidatos presidenciales, quienes fueron distribuidos mediante sorteo para intervenir en distintos bloques del debate:

Marisol Pérez Tello — Primero la Gente

— Primero la Gente José Luna Gálvez — Podemos Perú

— Podemos Perú Alfonso López-Chau — Ahora Nación

— Ahora Nación Yonhy Lescano — Cooperación Popular

— Cooperación Popular Carlos Álvarez — País Para Todos

— País Para Todos Fernando Olivera — Frente de la Esperanza 2021

— Frente de la Esperanza 2021 Wolfgang Grozo — Integridad Democrática

— Integridad Democrática César Acuña — Alianza para el Progreso

— Alianza para el Progreso José Williams — Avanza País

— Avanza País Rafael López Aliaga — Renovación Popular

— Renovación Popular Álex Gonzáles — Partido Demócrata Verde

Los candidatos tendrán espacios asignados para exponer sus propuestas y responder a sus contrincantes en un formato diseñado para contrastar posiciones políticas.

Temas del debate presidencial del 23 de marzo

El debate presidencial de esta primera fecha girará en torno a dos temas centrales, definidos por consenso entre las organizaciones políticas:

Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Integridad pública y lucha contra la corrupción

Además, se incluirá un bloque de pregunta ciudadana, en el que se abordarán temas adicionales relacionados con áreas como salud o economía.

Este formato busca evaluar la capacidad de respuesta de los candidatos frente a problemáticas que preocupan a la ciudadanía.

TRANSMISIÓN

MINUTO A MINUTO: LOS PORMENORES DEL DEBATE

7:12 p.m.

Presidente del Jurado Nacional de Elecciones brinda una rueda de prensa previo al debate presidencial.

6:53 p.m.

Marisol Pérez Tello llegó al Centro de Convenciones para participar en el debate presidencial. La candidata se sumó así a la jornada organizada por el Jurado Nacional de Elecciones, donde los postulantes expondrán sus propuestas.

6:50 p.m.

Carlos Álvarez llegó al Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja, donde se desarrollará el debate presidencial. Su arribo se dio en medio de la expectativa de la prensa y simpatizantes.

Segundo día de debate presidencial

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continuará el ciclo de debates presidenciales 2026 con una segunda jornada programada para este martes 24 de marzo desde las 8:00 p. m., en el Centro de Convenciones de Lima.

Durante esta fecha, un nuevo grupo de aspirantes a la Presidencia presentará sus propuestas en bloques temáticos que incluyen seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, integridad pública y lucha contra la corrupción.

La jornada se desarrollará en un formato de aproximadamente 2 horas y 30 minutos, con intervenciones breves, réplicas entre candidatos y un mensaje final por cada participante.

¿Quiénes participan en el debate presidencial hoy 24 de marzo?

El segundo día del debate presidencial reunirá a los siguientes candidatos:

Álvaro Paz de la Barra — Fe en el Perú

— Fe en el Perú Fiorella Molinelli — Alianza Fuerza y Libertad

— Alianza Fuerza y Libertad Armando Massé — Partido Democrático Federal

— Partido Democrático Federal Walter Chirinos — Partido PRIN

— Partido PRIN Ricardo Belmont — Partido Cívico Obras

— Partido Cívico Obras Charlie Carrasco — Partido Demócrata Unido Perú

— Partido Demócrata Unido Perú Francisco Diez Canseco — Perú Acción

— Perú Acción Vladimir Cerrón — Perú Libre

— Perú Libre Carlos Espá — Sí Creo

— Sí Creo George Forsyth — Somos Perú

— Somos Perú Carlos Jaico — Perú Moderno

— Perú Moderno Roberto Sánchez — Juntos por el Perú

Según lo informado por el JNE, el candidato Vladimir Cerrón, de Perú Libre, no podrá participar si mantiene su situación judicial vigente, debido a que el debate se realizará de manera estrictamente presencial.

Temas que se debatirán en la segunda jornada

Los ejes temáticos del debate presidencial del 24 de marzo se centran en dos áreas prioritarias:

Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Integridad pública y lucha contra la corrupción

Además, se incluirá un segmento de pregunta ciudadana, en el que uno de los candidatos responderá sobre temas planteados por la población.

El formato contempla cronómetros para controlar el tiempo de cada intervención y garantizar el equilibrio entre los participantes.

¿Dónde ver el debate presidencial 2026 EN VIVO?

El debate presidencial será transmitido en señal abierta, plataformas digitales y canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones.

La cobertura minuto a minuto permitirá seguir:

Las propuestas principales de los candidatos

Las réplicas entre participantes

Las respuestas a preguntas ciudadanas

Los mensajes finales de cada postulante

Este evento forma parte del ciclo oficial organizado por el JNE con el objetivo de que la ciudadanía compare propuestas y evalúe el desempeño de los aspirantes.